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Здоровье
7 июля 2022  11:52

В России появился самый дорогой в мире препарат для лечения спинальной мышечной атрофии

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В России официально появился препарат «Золгенсма» от швейцарской компании Novartis. Самое дорогое в мире лекарство применяется для лечения спинальной мышечной атрофии. Об этом РИА Новости рассказали в Центре развития перспективных технологий.

«Первые упаковки "Золгенсма" получили маркировку и поступили в гражданский оборот. Это следует из данных системы "Честный знак". Три упаковки препарата уже использовали столичная Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей», — сказано в сообщении.

Спинальная мышечная атрофия — это редкая генетическая болезнь, при которой у человека поражаются двигательные нейроны спинного мозга, что приводит к атрофии и параличу мышц. Сейчас в мире существует всего три препарата против этого заболевания.

 

 

#здоровье #лекарства
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