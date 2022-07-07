В России появился самый дорогой в мире препарат для лечения спинальной мышечной атрофии

В России официально появился препарат «Золгенсма» от швейцарской компании Novartis. Самое дорогое в мире лекарство применяется для лечения спинальной мышечной атрофии. Об этом РИА Новости рассказали в Центре развития перспективных технологий.

«Первые упаковки "Золгенсма" получили маркировку и поступили в гражданский оборот. Это следует из данных системы "Честный знак". Три упаковки препарата уже использовали столичная Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей», — сказано в сообщении.

Спинальная мышечная атрофия — это редкая генетическая болезнь, при которой у человека поражаются двигательные нейроны спинного мозга, что приводит к атрофии и параличу мышц. Сейчас в мире существует всего три препарата против этого заболевания.