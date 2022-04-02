В России появился портал с бесплатными уроками, кино и мастер-классами для школьников

В России начал работу просветительский интернет-портал Культурадляшкольников.рф. Здесь собраны бесплатные уроки, мастер-классы, фильмы, лекции для детей и родителей, сообщает пресс-служба Минкульта РФ.

«В субботу, 2 апреля, начал работу портал „Культурадляшкольников.рф“, который объединит все доступные цифровые ресурсы о культуре для детей и молодёжи. Доступ к порталу бесплатный для детей, их родителей и учителей», — отмечается в сообщении.

Планируется, что портал станет площадкой, на которой будут доступны спектакли, лекции и лучшие премьеры российского кинеметографа, уроки от команды лауреата Международных премий Петра Лундстрема. Также дети смогут увидеть мастер-классы актрис Нонны Гришаевой и Юлии Пересильд по художественному чтению и пению. При этом материалы будут постоянно обновляться.

В ведомстве отметили, что портал поможет популяризации культуры среди детей и подростков, а также может использоваться учителями для подготовки уроков.

Работа над проектом «Культура для школьников» стартовала в 2019 году. В ней участвуют Минкульт, Минпросвещения, Российский фонд культуры, Роскультпроект и Яндекс.