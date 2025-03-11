В России появился новый сервис поиска перевозчиков по маршруту

Фото: пресс-служба Авито

На платформе Авито Услуги наблюдается рост числа исполнителей в сфере транспортных услуг. По итогам четвертого квартала 2024 года количество доступных перевозчиков увеличилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Наибольший рост зафиксирован в категории «по городу», где число исполнителей возросло на 36%. В то же время категория «международные перевозки» показала рост объявлений в 10 раз. В связи с этим был внедрен новый функционал для удобного поиска перевозчиков.

Пользователи могут находить подходящих исполнителей, указав маршрут, тип груза и задачу. Перевозчики добавляют в описание своей услуги специальные параметры, которые помогают клиентам находить их по соответствующим критериям. Новый виджет позволяет заказчикам искать перевозчиков по расстоянию и маршруту перевозки. Система предлагает водителей, работающих по нужному маршруту, что может быть актуально как для бизнеса, так и для частных лиц.

По данным Авито Услуг, с введением нового функционала спрос на перевозки по городу увеличился на 26%, а на междугородние – на 65%. Вероятность успешного заказа возросла на 5% по сравнению с обычным поиском.

В ближайшее время также планируется запуск функции подбора подходящего автомобиля и расчета стоимости услуги. Новый инструмент станет шагом к развитию цифровых решений в сфере грузоперевозок и к повышению эффективности работы перевозчиков.