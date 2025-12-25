В России появился ГОСТ по безопасности тюбинговых горок

Фото: © «Татар-информ»

В России утвердили новый национальный стандарт по безопасности тюбинговых горок. Об этом сообщили в Росстандарте.

Новый ГОСТ впервые устанавливает комплексные требования именно к тюбинговым горкам – одному из самых популярных видов зимнего и досугового оборудования. Ранее действующие стандарты касались только общих требований к игровым площадкам.

В ведомстве отметили, что необходимость разработки ГОСТа возникла из‑за активного развития инфраструктуры для детского и семейного отдыха и широкого распространения тюбинговых горок. Такие конструкции устанавливаются как в помещениях, так и на открытых площадках, а их использование связано с повышенным риском травм.

Новый стандарт подробно регламентирует требования к конструкции горок, их установке, эксплуатации и обслуживанию. В документе прописаны параметры трасс спуска, выкатов, ограждений, защитных систем, зон торможения, а также требования к материалам и покрытиям. Отдельно определены требования к самим тюбингам и их маркировке. Особое внимание уделено снижению рисков падений, столкновений и потери управления.

ГОСТ также создает единые правила для производителей, организаций‑эксплуатантов и контролирующих органов.

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая подчеркнула, что введение стандарта – важный шаг для защиты детей.

«К сожалению, за последние зимы мы часто видели ужасные новости в СМИ о том, как дети насмерть разбиваются, вылетают на автомобильные дороги из-за езды на необорудованных горках под катание на тюбингах. Из ГОСТа следует, что все тюбинги и тюбинговые горки будут классифицированы, у них появятся соответствующие маркировки. Под каждый вид тюбинговой горки будет разрешен определенный вид тюбинга», – сказала она.