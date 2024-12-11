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В России появились первые учебники по искусственному интеллекту
В России подготовили первые учебники по искусственному интеллекту. Пособия предназначены для 5-9 классов. В них есть актуальная информация о применении ИИ и работе с ИИ. Выпустило учебные пособия издательство «Просвещение», пишет ТАСС.
Уточняется, что в учебнике есть цифровое дополнение с сервисами генеративного искусственного интеллекта GigaChat и Kandinsky. Цель пособия - сформировать у детей и педагогов реалистичное представление об ИИ, его значимости в повседневной жизни.
Также по учебнику школьники смогут создавать тексты и иллюстрации при помощи нейросетей.
По словам руководителя центра прототипирования и организации техсопровождения АО «Издательство «Просвещение» Алексея Павлова, данное онлайн-пространство защищено от вредного контента. Так, если школьник задаст чату вопрос про алкоголь, нейросеть предложит сменить тему.
Еще в цифровом дополнении есть видеолекции авторитетных разработчиков технологий ИИ, интерактивные упражнения и тесты.
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