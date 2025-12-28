В России появились ГОСТы на низколактозное молоко и молочные коктейли

В России впервые начнут действовать ГОСТы на низколактозное молоко для детского питания и на молочные коктейли для дошкольников и школьников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Росстандарта Антона Шалаева.

«Среди целого ряда стандартов на детское питание… есть те, которые для нас во многом вызывают определенную гордость – например, первый стандарт на питьевое низколактозное молоко для детского питания. Еще появился долгожданный ГОСТ на молочный коктейль для детей дошкольного и школьного возраста», – сказал Шалаев.

Новые стандарты регламентируют требования к сырью, составу и безопасности молока, а также вводят методы контроля качества продукта. Дата введения в действие новых ГОСТов – 1 января 2026 года.