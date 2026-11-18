Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России запустили проект «Страховка от разбитого сердца» на случай неудачных свиданий. Если встреча не оправдает ожиданий или новый знакомый внезапно перестанет выходить на связь, участник проекта сможет получить бонусы от партнеров. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе СберСтрахования.

Проект запустили СберСтрахование жизни и VK Знакомства. Чтобы получить виртуальный сертификат, нужно пройти тест из семи вопросов о себе и своем опыте знакомств. По итогам пользователь получит персональное романтическое резюме и сертификат с индивидуальным номером.

Если знакомство закончится неудачно, достаточно зайти на сайт проекта, рассказать о случившемся и указать номер сертификата. В качестве бонусов предусмотрены предложения в сфере развлечений, доставки еды, поездок и покупки цветов.

Организаторы уточнили, что проект носит развлекательный характер. Сертификат не является страховым полисом и не предусматривает денежных выплат.