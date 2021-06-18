В России появилась единая база данных мутаций Covid-19

Для ускорения борьбы с коронавирусной инфекцией в России была разработана Национальная база данных, содержащая все известные сведения о выявленных в стране мутациях вируса. Разработчиком системы стал Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

«В России создана Национальная база данных геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2. Разработчиком этой программы и консолидирующим центром стал Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора», — отметили в ведомстве.

Как рассказали ученые, до этого данная информация в России была разрозненной. Единая платформа включает в себя базу данных VGARus (Virus Genome Aggregator of Russia) и была создана по распоряжению Кабмина. Также появилось программное обеспечение, которое поможет сортировать данные о геномах Covid-19, сортировать и изучать их.

«База данных VGARus содержит информацию о нуклеотидных последовательностях вирусов SARS-CoV-2 и их мутациях, распространенных в тех или иных регионах РФ, и может быть использована для хранения, систематизации и выборки данных для выявления мутаций и определения штаммов вирусов», — объяснили в Роспотребнадзоре.

Благодаря программе можно будет проанализировать данные о вирусе и определить вероятный штамм, сформировать отчеты, загружать образцы, которые будут использованы при дальнейшем изучении.

«Все научные учреждения страны, занимающиеся секвенированием геномов коронавируса ... могут выложить изучаемые геномные последовательности в Национальную базу данных», — говорится в сообщении.