В России повысят пособие по родам для уволенных из-за закрытия предприятия

С 1 марта этого года пособие по беременности и родам для женщин, уволенных в связи с ликвидацией предприятия, увеличат до размера прожиточного минимума в регионе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по социальной политике Екатерину Стенякину.

По словам парламентария, действующее законодательство защищает трудовые права беременных женщин, запрещая их увольнение за исключением двух случаев: окончания срочного трудового договора (при отказе от других вакансий) и ликвидации предприятия.

До принятия нового закона, уволенные по причине ликвидации предприятия беременные женщины получали пособие в размере 920 рублей в месяц.

«В прошлом году мы с коллегами устранили эту несправедливость, – подчеркнула Стенякина. – Приняли закон, по которому пособие по беременности и родам для женщин, уволенных в связи с ликвидацией предприятия, будет выплачиваться в размере регионального прожиточного минимума».

Закон вступит в силу 1 марта 2025 года, заключила собеседница агентства.