Общество 16 августа 2025 13:43

В России повысят размер госпошлины за выдачу водительских прав, СТС и госномера

Фото: © «Татар-информ»

С 1 сентября госпошлина за получение водительских прав в России составит 4 тыс. рублей, а за выдачу водительских прав нового поколения – 6 тыс. рублей. Это вдвое больше, чем было ранее, сообщил почетный адвокат РФ, вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский, чьи слова приводит ТАСС.

Также, по его словам, на 50% вырастет размер пошлины за выдачу номеров на машину, мотоцикл и прицепы. На авто она составит 3 тыс. рублей, а на два других – 2 250 рублей.

Повысят втрое с первого календарного дня осени и пошлину за выдачу пластикового СТС, до 4,5 тыс. рублей.

Помимо этого, с 1 сентября в России начнет действовать госпошлина за внесение сведений в базу данных техосмотра при оформлении диагностической карты. Ее размер – 500 рублей.

