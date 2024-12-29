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В России повысили доступность бесплатных социальных услуг
В России повышена доступность бесплатных социальных услуг. Теперь при оценке нуждаемости не будет учитываться еще несколько видов доходов граждан, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтруд РФ.
Речь идет о единовременных выплатах, доходах, полученным от трудовой деятельности инвалидов, живущих в социальных стационарах, и ряде других. Так, на возможность получения россиянами социальных услуг больше не будут влиять в том числе следующие доходы:
— Средства на социальный контракт;
— Целевые субсидии;
— Материнский капитал;
— Налоговые вычеты;
— Компенсации за техсредства реабилитации, приобретенные самостоятельно;
— Выплаты по уходу для неработающих граждан.
При расчете доходов теперь будут учитываться сам заявитель, его супруг и дети до 23 лет, которые обучаются в очном формате. Доход других родственников, которые проживают совместно с получателем соцуслуг, не будет учитываться при расчете среднедушевого дохода.
Как правило, социальные услуги получают россияне с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры и семьи с детьми, пояснили в пресс-службе Минтруда. Поэтому условия для назначения выплат было решено приблизить к единому пособию.
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