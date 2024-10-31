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В России построят 50 автодорожных обходов городов до 2030 года
До 2030 года в России построят 50 обходов городов, дороги к границам, займутся приведением действующих трасс в нормативное состояние. Об этом на встрече с Президентом России Владимиром Путиным заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Детали беседы привела пресс-служба Кремля.
Вице-премьер представил главе государства план по развитию дорожной инфраструктуры в ближайшие годы. В него оказались включены международные транспортные коридоры и другие важные объекты.
«Мы до 2030 года расписали, что будем делать, это и 50 обходов городов, которые сегодня очень востребованы, это выход на наши границы, это на сегодняшний день приведение в нормативное состояние. То есть понимание есть, деньги сбалансированы, мы этим активно занимаемся», — отметил Хуснуллин.
На встрече вице-премьер рассказал о завершении формирования национального проекта «Инфраструктура для жизни». В него включены два нацпроекта, реализация которых завершается в 2024 году: «Безопасные качественные дороги» и «Жилье и городская среда».
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