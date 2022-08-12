Мишустин поручил законодательно закрепить понятие «туристическая тропа»

Понятие туристических троп и их правовой статус в России будут закреплены на законодательном уровне. До 15 сентября Ростуризму поручено собрать необходимую для этого информацию у всех профильных ведомств и подготовить нормативную базу. Об этом говорится в Telegram-канале Кабмина.

Сейчас в России нет единой системы туристических троп, и существующие ограничения не позволяют прокладывать их на особо охраняемых природных территориях, землях лесного фонда, сельхозназначения, а также находящихся в собственности государства или муниципалитетов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по развитию индустрии туризма и гостеприимства в Горно-Алтайске отметил, что туристические маршруты для самостоятельных путешествий должны быть не только удобными, но и безопасными. Кроме того, вся информация о них должна быть доступна путешественникам.

«Я имею в виду, чтобы мы могли совершенно точно человеку сказать, каким образом он может и куда добраться. Это комплексный вопрос: от субсидий чартерных перевозок до возможности добраться до места и посетить ту или иную достопримечательность, в том числе в рамках экотуризма», — объяснил он.