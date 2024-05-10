В России полис ОСАГО делает минимум мотоциклистов: самый низкий показатель за 5 лет

В России лишь каждый шестой мотоциклист страхует своего «железного коня» по ОСАГО. Это самый низкий показатель за пять лет, говорит статистика Центробанка РФ. При этом страховые компании жалуются, что несут высокие убытки от полисов для мотоциклов, а мотовладельцы — на проблемы с оформлением ОСАГО, пишут «Известия».

Так, в 2023-м на мотоциклы оформили 356 559 полисов ОСАГО. При том, что в России насчитывается около 2,3 млн мотоциклов. Это в 6,4 раза больше числа оформленных полисов.

Чаще всего «мото-ОСАГО» делают в Москве (17,2%), Московской области (11,0%) и Санкт-Петербурге (5,6%). Отметим, что топ регионов по количеству зарегистрированной мототехники открывает Краснодарский край (110,6 тыс. штук), второе место — Москва (94,9 тыс. шт.), седьмое — Московская область (71,7 тыс. шт.), а Санкт-Петербург не вошел даже в топ-10 регионов.

Что касается стоимости ОСАГО на мотоцикл, то в среднем в России такой полис стоил 2210 рублей в 2023 году (+568 рублей за год).

Одна из причин дисбаланса между страхуемыми и не страхуемыми мото — солидный возраст мотопарка. По данным «Автостата», из 2,15 млн мотоциклов более 87% — старше 15 лет. Среди таких «старичков»: «ИЖ» (600 тыс. шт.), «Уралы» (277,2 тыс.) и «Восход» (191,9 тыс.).

При этом в ЦБ отмечают снижение количества оплаченных убытков. Так, в 2021-м таких случаев было 3,9 тыс., в 2022-м — 3,2 тыс., а в 2023-м — уже 2,1 тыс.

Причина такой динамики — стаж и возраст мотоциклистов. По статистике 65% ОСАГО оформили люди в возрасте от 30 лет и старше со стажем вождения от 10 лет. Отмечается, что такие граждане в три раза реже обращаются за страховкой, чем молодые и неопытные.

Размер средней выплаты по страховому случаю составил 93 574 рубля (+12,5% к 2022 году). Однако это всего на 6% больше, чем страховая выплата за авто, свидетельствуют данные ЦБ. При всем этом, возмещение по вреду жизни и здоровью в мототранспорте происходило в 2,4 раза чаще и оно в среднем выше на 29%. Причина — более тяжелые последствия для жизни и здоровья пострадавших мотоциклистов и пешеходов.