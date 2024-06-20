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В России показали испытания пожарного робота CITIC
Работу пожарного робота CITIC RXR M40D продемонстрировали во время показательных учений МЧС РФ в рамках XV Международного салона «Комплексная безопасность», который прошел на полигоне Ногинского спасательного центра, сообщает пресс-служба 3Logic Group.
В ходе тренировок и финальных учений робот вместе с пожарным расчётом тушил цистерны с химическими реагентами. Управление роботом осуществлялось дистанционно.
Оператор с управляющим терминалом получает информацию о состоянии робота и изображение с его видеокамер благодаря бесперебойной дальней связи в радиусе до 1 км.
Пожарный робот CITIC RXR M40D оснащён лафетным стволом и имеет три режима водомета, которые отличаются уровнем давления и направлением водного потока. Максимальный расход воды составляет 40 литров в секунду, а дальность выстрела — 60 метров.
Кроме того, робот обладает рядом других характеристик:
- огнеупорные гусеницы;
- система охлаждения;
- высокая манёвренность;
- способность преодолевать подъёмы с углом наклона до 25°;
- нулевой радиус разворота;
- степень защиты IP65.
Устройство может работать автономно в течение 10 часов.
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