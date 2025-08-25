news_header_top
Общество 25 августа 2025 09:00

В России пока не планируют ограничивать провоз пауэрбанков в самолетах

В России не планируют ужесточать правила перевозки пауэрбанков в самолетах, однако вопрос остается в проработке. Об этом сообщил ТАСС замминистра транспорта Владимир Потешкин.

«Этот вопрос в работе. Мы считаем, что в сезон повышенный, отпусков и прочее [важно обеспечить безопасность на борту], мы работаем с этим вопросом. Но сегодня на повестке такие ужесточения не стоят», – сказал Потешкин.

По его словам, изменения в регуляторику Минтранс может вносить только по соответствующему обращению, поэтому вопрос также касается Росавиации.

«Но вместе с тем мы учитываем требования ИКАО, нормы и меры, которые принимались, и рекомендации – они нами учтены. А вот ужесточать эту историю – пока нет», – добавил замминистра.

#минтранс рф #самолет
