В России пока не планируют ограничивать провоз пауэрбанков в самолетах

В России не планируют ужесточать правила перевозки пауэрбанков в самолетах, однако вопрос остается в проработке. Об этом сообщил ТАСС замминистра транспорта Владимир Потешкин.

«Этот вопрос в работе. Мы считаем, что в сезон повышенный, отпусков и прочее [важно обеспечить безопасность на борту], мы работаем с этим вопросом. Но сегодня на повестке такие ужесточения не стоят», – сказал Потешкин.

По его словам, изменения в регуляторику Минтранс может вносить только по соответствующему обращению, поэтому вопрос также касается Росавиации.

«Но вместе с тем мы учитываем требования ИКАО, нормы и меры, которые принимались, и рекомендации – они нами учтены. А вот ужесточать эту историю – пока нет», – добавил замминистра.

