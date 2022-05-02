В России подтвердился минимум случаев коронавируса с сентября 2020 года

За прошедшие сутки в России выявлено 6 207 случаев коронавирусной инфекции, что является минимумом с 21 сентября 2020 года. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением вируса.

1 152 пациента были госпитализированы — это на 20,1% меньше, чем днем ранее. Как сообщили в оперштабе, показатель заболеваемости снизился в 47 регионах страны, увеличение же наблюдается в 26.

Также за сутки выздоровели 7 502 человека, скончались 136.

Таким образом, показатель заболеваемости Covid-19 за предыдущие семь дней снизился на 16,2%.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане за прошедший день выявлено 210 случаев коронавируса.