В России подготовили памятку для детей о защите от мошенников

Центр правовой поддержки пострадавших от дистанционного мошенничества, нелегальных финансовых операций и незаконных азартных игр подготовил памятку для детей о том, как распознавать мошенников и защищать себя от их действий. Об этом ТАСС сообщил один из авторов документа, глава Центра и член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

Памятка «Старшие-младшим: советы от взрослых, как не попасться на удочку дистанционных мошенников» предназначена для использования в общеобразовательных организациях во время профилактических занятий, а также родителями и другими законными представителями несовершеннолетних.

Документ состоит из шести глав. В них в доступной для детей форме рассказывается о распространенных схемах мошенничества и способах распознать злоумышленника. Отдельно разобраны ситуации, в которых преступники пытаются завоевать доверие ребенка, запугать его, сыграть на любопытстве или желании быстро заработать.

В памятке также собраны характерные слова и фразы мошенников, рекомендации по общению с ними и алгоритм действий на случай, если ребенок уже столкнулся с обманом. Кроме того, в документе указаны телефоны, по которым можно обратиться за помощью в экстренной ситуации.