В России поддержат создание инфраструктуры для медленной зарядки электротранспорта

В России планируют расширить меры поддержки на создание зарядной инфраструктуры для электрического автотранспорта. Такое поручение дал Президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее меры поддержки распространялись только на инфраструктуру для быстрой зарядки транспорта. Теперь же ими планируется охватить и «медленный» вариант.

Рассмотреть вопрос поручено Правительству России и Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов.