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В России поддержат создание инфраструктуры для медленной зарядки электротранспорта
В России планируют расширить меры поддержки на создание зарядной инфраструктуры для электрического автотранспорта. Такое поручение дал Президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее меры поддержки распространялись только на инфраструктуру для быстрой зарядки транспорта. Теперь же ими планируется охватить и «медленный» вариант.
Рассмотреть вопрос поручено Правительству России и Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
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