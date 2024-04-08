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Экономика 8 апреля 2024 18:30

В России поддержат создание инфраструктуры для медленной зарядки электротранспорта

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В России планируют расширить меры поддержки на создание зарядной инфраструктуры для электрического автотранспорта. Такое поручение дал Президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее меры поддержки распространялись только на инфраструктуру для быстрой зарядки транспорта. Теперь же ими планируется охватить и «медленный» вариант.

Рассмотреть вопрос поручено Правительству России и Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

#электротранспорт #зарядка #Владимир Путин
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