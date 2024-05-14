В России почти в два раза сократились сроки реализации стройпроектов

Сроки реализации строительных проектов в РФ сократились почти в два раза, с 2,1 тыс. до 1,3 тыс. дней. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ России Сергей Музыченко.

По его словам, в 2021-м общее количество документов, сведений, материалов и согласований в строительстве было на уровне 989 позиций, а сегодня – лишь 607. Сокращение позиций и повлияло на уменьшение сроков реализации строительных проектов, а также оказало положительное влияние на возведение жилья, транспортных, инфраструктурных, промышленных и соцобъектов, цитирует Музыченко ТАСС.

В пресс-службе Минстроя добавили, что с помощью оптимизации обязательных требований смогли устранить много противоречий, дублирования, избыточных и устаревших норм, а также законодательно обеспечить механизм оперативной актуализации нормативной базы.

Напомним, с 1 сентября текущего года начнет действовать постановление российского правительства, которое поручает создать открытый для доступа цифровой реестр в информсистеме «Стройкомплекс.РФ». По словам замглавы Минстроя, уже 85 российских регионов перевели на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости строительства. Главное преимущество метода в том, что для расчетов используют госэлементные сметные нормы, а не расценки.