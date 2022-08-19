Хуснуллин заявил о планах вводить до 10 млн кв.м жилья в год по сельской ипотеке

По программе «Сельская ипотека» в России ежегодно могут вводить по 8-10 млн квадратных метров жилья, уверен вице-премьер страны Марат Хуснуллин. По его словам, темпы вводы индивидуального жилья в стране демонстрируют рекордные показатели.

«У нас темпы ввода индивидуального жилья практически подошли к 50 млн кв. м. в год. Это данные, которые заложены в Национальном проекте. Конечно же, сельская ипотека в этом проекте играет огромное значение. Мы абсолютно поддерживаем эту программу, с Минсельхозом вместе ее продвигаем, считаем, что она очень нужная», – сказал он, добавив, что сельская ипотека способствует развитию территорий малых населенных пунктов.

Напомним, ранее правительство приняло решение продлить «Сельскую ипотеку» без ограничения по срокам действия по ставке не выше 3%.