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В России по нацпроекту за год обновят 2,5 тыс. км дорог к образовательным учреждениям
В течение 2024 года в России будет отремонтировано порядка 2,5 тыс. км дорог, ведущих к образовательным учреждениям. Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.
По его словам, в нормативное состояние приведут 766 объектов. Меры принимаются для обеспечения безопасности детей.
«Путь детей в школы и места досуга должен быть как можно более комфортным, — цитирует Хуснуллина пресс-служба Правительства. — Для этого мы обновляем дорожное покрытие, устанавливаем освещение, пешеходные переходы и знаки дорожного движения».
За пять лет реализации национального проекта ремонт охватил более 4 тысяч участков дорог регионального и местного значения. При этом обновлены не только улицы населенных пунктов, но и те участки региональных и межмуниципальных дорог, по которым следуют школьные автобусы.
Национальные проекты реализуются в стране по указу Президента Владимира Путина.
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