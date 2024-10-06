В России по нацпроекту обновят 1,5 тыс. км туристических маршрутов

В течение 2024 года в России обновят 1,5 тысячи километров туристических маршрутов, сообщается в телеграм-канале Росавтодора.

В ведомстве отметили, что качество трасс напрямую влияет на впечатления путешественников от поездки. Чтобы повысить популярность этого вида туризма, с начала года в стране уже приведено в порядок около 440 километров маршрутов. Это как региональные, так и местные дороги, которые ведут к различным историческим достопримечательностям, природным комплексам и памятникам архитектуры.

Например, в Кабардино-Балкарии обновлен участок дороги, ведущей к Чегемским водопадам, в Ленинградской области — к Старой Ладоге, в Санкт-Петербурге и Суздале приведены в порядок исторические улицы.

Работа ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который реализуется в России по указу Президента Владимира Путина.