В России планируют запустить аналог Google Play

В России появится аналог Google Play — магазин приложений NashStore для Android. Запуск запланирован на 9 мая, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимира Зыкова.

«К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка, — отметил Зыков. — Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore».

По его словам, пользователи смогут устанавливать, обновлять приложения и оплачивать подписки, россияне и граждане стран ЕАЭС смогут пользоваться привычными сервисам без ограничений. На сегодня с «Цифровыми платформами» по созданию магазина приложений сотрудничают более 700 компаний.

Команда АНО работает над различными способами оплаты за приложения, которые будут совместимы с картами «Мир».

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против РФ, также ряд зарубежных компаний заявил о приостановке своей деятельности на территории страны.