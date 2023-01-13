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Политика
13 января 2023  11:23

В России планируют запретить операции, калечащие домашних животных

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В России планируют ввести запрет на операции, которые наносят вред животным. К примеру, к таким относятся так называемые «мягкие лапки», или онихэктомия, когда животному удаляют первые фаланги вместе с когтями. Об этом со ссылкой на зампреда думского комитета по экологии Владимира Бурматова сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что законопроект пройдет рассмотрение в Госдуме.

«Однозначно это надо запрещать, инициатором выступила Мосгордума, и я им за это благодарен. Прошлая версия их законопроекта не нашла поддержки в Правительстве... Нам было предложено этот законопроект отклонить, но мы с этим предложением не согласились, комитет по моей рекомендации отклонять его не стал, мы отправили его на доработку», — объяснил депутат.

По его словам, проект отправят на рассылку, чтобы получить отзывы, а затем рассмотрят по существу.

«Вот эти калечащие операции типа онихэктомии, они попадают под статью „Жестокое обращение с животными“», — подчеркнул Бурматов.

#Жестокое обращение с животными #законопроект
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