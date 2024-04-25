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Общество 25 апреля 2024 12:03

В России планируют запретить массовые спам-обзвоны

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В России хотят ввести запрет на массовые спам-обзвоны, которые инициируют роботы. Подготовкой проекта соответствующего закона занялось Минцифры, заявил на форуме «Телеком Будущее 2024» глава ведомства Максут Шадаев.

По его словам, из-за спама абоненты начали негативно относиться ко всем входящим звонкам. Введение запрета поможет снизить возникшее напряжение.

«Минцифры планирует внести законопроект, который запрещает массовые спам-обзвоны. Нам кажется, что сейчас у наших абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам, и Минцифры планирует запретить рекламные обзвоны, поскольку они инициируются роботами», — приводит слова главы цифрового ведомства РИА Новости.

#реклама #спам #Минцифры РФ
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