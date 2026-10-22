В России планируют заблокировать около 26 тыс. номеров у тысячи абонентов

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В России планируют заблокировать около 26 тыс. мобильных номеров, оформленных на абонентов с превышением установленного лимита SIM-карт. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные подсчеты.

По данным издания, с конца 2025 года до середины октября 2026-го количество SIM-карт, оформленных сверх установленного лимита, сократилось на 1,95 млн – в 76 раз. Оставшиеся номера зарегистрированы примерно на 1 тыс. абонентов.

В Минцифры РФ сообщили газете, что вопрос находится в процессе урегулирования. Мобильные операторы уже направили абонентам уведомления, а договоры с ними расторгнут в установленном законом порядке.

С 1 ноября 2025 года в России действует ограничение на количество SIM-карт, которые могут быть оформлены на одного человека: не более 20 для граждан РФ и 10 для иностранных граждан. Лимит учитывает карты всех операторов связи