В России планируют выпустить компьютерную игру по мотивам спецоперации

Скриншот демоверсии игры «Отряд 22: ZOV»

Компания «Студия 22» при содействии Министерства обороны РФ разрабатывает игру «Отряд 22: ZOV» по мотивам специальной военной операции. Об этом пишет газета «Известия».

Предполагается, что игра выйдет уже в конце текущего года, она окажется доступна только на платформе VK Play. Стандартная комплектация будет включать четыре кампании: «Донбасс» (2014), «Мариуполь» (2022), «Контрнаступление» (2023) и «Авдеевка» (2024).

Жанр игры — сюжетная одиночная стратегия с упором на тактические элементы. От геймеров потребуется управлять отрядом с видом сверху, контролируя каждое движение в режиме реального времени с возможностью активной паузы. Предусмотрено изучение новых видов оружия, экипировки, техники и боевых действий по мере прохождения кампаний.

«В начале работы мы вдохновлялись серьезной тактической стратегией Door Kickers 2 (вышла в 2020 году — прим. Т-и). Она служит отличным примером интересного и реалистичного игрового симулятора для отработки тактики действий полицейских спецподразделений. Эту игру рекомендуют многие инструкторы при обучении, например, тактике штурма зданий», — пояснил продюсер игры «Отряд 22: ZOV» Александр Толкач.

Министерство обороны РФ не финансирует игру, а оказывает консультационную поддержку. Среди консультантов присутствуют известный по своему участию в штурме Мариуполя Герой России Владислав Головин (Струна) и другие участники специальной военной операции.

В демоверсии игры присутствует персонаж Скиф, отсылающий к использующему этот позывной Александру Ходаковскому, принимавшему активное участие в создании Донецкой народной республики в 2014 году как командир сначала батальона, а затем бригады «Восток» (ныне заместитель начальника Главного управления Росгвардии по ДНР).