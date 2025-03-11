В России планируют ввести жилищные вклады

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В Государственной Думе готовится ко второму чтению законопроект о жилищных вкладах – новом виде депозитов, призванных помочь гражданам накопить средства на приобретение жилья. Об этом «Татар-информу» рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Клиент будет накапливать средства на таком целевом депозите с правом последующего заключения ипотечного договора, а затем использовать их либо как первоначальный взнос для оформления ипотеки, либо на приобретение жилья», – пояснил собеседник агентства.

Предполагается, что банки будут предлагать для держателей таких депозитов специальные условия – повышенную ставку по жилищным вкладам и/или пониженную ставку по ипотеке. Помимо этого, преимуществом жилищных вкладов станет повышенная страховая защита – до 10 млн рублей вместо стандартных 1,4 млн для обычных депозитов. По мнению Аксакова, это сделает данный вид накоплений более привлекательным и надежным для граждан.

«Запуск системы жилищных сбережений позволит сформировать прогнозируемый будущий спрос на ипотечные банковские продукты, а также расширить долгосрочную ресурсную базу кредитных организаций», – подчеркнул парламентарий.

Он также рассказал, что в минувшем году в Министерство финансов поступали предложения о разработке льготных ипотечных программ для студентов и для молодых специалистов. Однако из-за того, что ключевая ставка Банка России составляет 21%, ипотечные программы с господдержкой могут создать высокую нагрузку на бюджет, ведь ставки субсидируют именно за счет него. Поэтому на данный момент маловероятно появление каких-то новых льготных программ по ипотеке.

Сейчас в России действует шесть основных льготных ипотечных программ. Это семейная, сельская, военная и IT-ипотеки, кредиты со сниженными ставками на покупку жилья на Дальнем Востоке и в Арктической зоне, а также социальная ипотека для жителей новых регионов страны. В ряде городов и республик существуют местные льготные программы. Помимо этого, Правительство разрабатывает иные меры поддержки для населения. Это, например, лизинг жилья и адресные кредиты для определенных категорий населения.