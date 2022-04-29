В России планируют ввести штрафы за строительство на местах воинских захоронений

В Госдуму внесли законопроект о введении штрафов за строительство на местах воинских захоронений. Инициатива принадлежит депутатам «Единой России», сообщается в Telegram-канале партии.

«„Единая Россия внесла“ законопроект об ответственности за строительство на местах воинских захоронений. Он предусматривает административное наказание для тех, кто не выполняет установленные требования о приостановке стройки при обнаружении на земельном участке останков погибших», — подчеркивается в сообщении.

В таких случаях граждан предлагается штрафовать на 2–5 тыс. рублей, должностных лиц — на 5–20 тыс., юрлиц — 20–100 тыс. рублей. Помимо этого, за повторное нарушение для должностных лиц предусмотрена возможность дисквалификации на срок от шести месяцев до года, а для юридических лиц — административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В настоящее время владельцы земельных участков должны уведомить органы власти о нахождении останков погибших воинов, старых надгробий, памятников и приостановить все виды работ на срок до трех месяцев. Это распространяется и на те случаи, когда останки обнаружены на бесхозных участках. Однако ответственность за нарушение этих требований в законодательстве не предусмотрена.