В России планируют внедрить договоры жилищных сбережений

В России может появиться новая финансовая услуга — договор жилищных сбережений. Сегодня соответствующий законопроект был принят в I чтении в Госдуме. Об этом сообщается в телеграм-канале «Дума.ТВ».

Как объяснил председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, один из инициаторов проекта, внедрение жилищно-сберегательных вкладов, их стимулирование позволят россиянам накопить средства на покупку жилья или первоначальный взнос.

Срок таких договоров будет составлять не менее года, страховое возмещение будет покрывать сумму до 10 млн рублей. При этом процент по таким вкладам будет выше, чем по другим. Они будут начисляться ежегодно.

Заключить такой договор может только физическое лицо, средства можно вносить в пользу третьего лица.