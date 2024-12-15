Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В России планируют ужесточить ответственность за продажу детям табачной продукции
Штрафы до двух миллионов рублей, а также уголовную ответственность, планируют ввести в России за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для её потребления или сырья для их производства.
Рассмотрение соответствующих законопроектов состоится на следующей неделе. Об этом в своем телеграм-канале написал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«Взрослые, которые идут на неправомерный шаг, должны осознавать всю степень ответственности за совершённое правонарушение, а также неотвратимость наказания. Важно уберечь детей от потребления опасной продукции, защитить их жизнь и здоровье», – отметил политик.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»