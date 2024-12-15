В России планируют ужесточить ответственность за продажу детям табачной продукции

Штрафы до двух миллионов рублей, а также уголовную ответственность, планируют ввести в России за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для её потребления или сырья для их производства.

Рассмотрение соответствующих законопроектов состоится на следующей неделе. Об этом в своем телеграм-канале написал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Взрослые, которые идут на неправомерный шаг, должны осознавать всю степень ответственности за совершённое правонарушение, а также неотвратимость наказания. Важно уберечь детей от потребления опасной продукции, защитить их жизнь и здоровье», – отметил политик.