В России планируют уменьшить количество профессий, запрещенных для женщин

В России планируют пересмотреть перечень профессий, запрещенных для женщин. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на утвержденную Правительством РФ дорожную карту по национальной модели ведения бизнеса.

Предполагается, что Минтруд РФ скорректирует приказ, запрещающий женщинам работать в ряде условий. К марту 2027 года будут определены конкретные профессии, которые можно исключить. Утверждение нового перечня планируется на декабрь 2027 года.

В настоящий момент для женщин запрещены такие профессии, как работа с химикатами, бой скота, водолазные работы и другие.