В России планируют создать первого клона племенного быка

В России ученые хотят создать первого клона племенного быка.

Как рассказали в компании «Прогресс агро», которая заказала такую «разработку», племенные быки дадут больше прибыли от продажи семени в отличии от клонов коров, чья молочная продуктивность быстро не окупается, пишет ТАСС.

Специалисты уже нашли двух быков для клонирования породы джерси и герефорд. Сейчас в лаборатории хранят 340 эмбрионов этих животных для подсадки. Процесс клонирования позволяет создать точную генетическую копию животного, а его продуктивные показатели напрямую зависят от выбора донора.

Ранее в Краснодарском крае родился первый клон - корова Звездочка – копия голштинской коровы весом 800 кг, которая за всю жизнь родила семь здоровых телят и «дарила» 18 тонн молока в год (при среднем показателе 10-11 тонн). За первый год жизни Звездочка набрала 523 кг, что на 200 кг больше сверстников.

Клонировать голштинскую корову решили, чтобы обеспечить продовольственную безопасность, сохранить ценную генетику животного и снизить зависимость от зарубежных поставок генетического материала.

Как уточнили в компании, клонирование – более быстрый процесс в отличии от традиционных методов селекции. Более того, технология клонирования может стать ключевым инструментом для достижения устойчивого и высокоэффективного животноводства в России.