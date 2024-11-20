В России планируют снизить срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ

Срок владения недвижимостью в России для продажи без НДФЛ с полученного дохода планируют сократить с пяти до трех лет. Об этом со ссылкой на соответствующий законопроект сообщает РИА Новости.

Сейчас налогом при продаже не облагается недвижимое имущество, которое находится в собственности от пяти лет. Для объектов, которые гражданин получил в наследство либо по договору дарения от члена семьи или близкого родственника, минимальный предельный срок в настоящее время составляет три года. Его также планируют сократить на два года.

Если жилье было получено в порядке приватизации, а также в другой ситуации, которая подпадает под пункт 3 статьи 2171 Налогового кодекса, срок будет составлять два года.

Законопроект готовится к внесению в Государственную Думу. Его авторы полагают, что нововведения позволят повысить трудовую мобильность населения, а также приток средств от продажи и приобретения недвижимости в экономику.