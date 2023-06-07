В России планируют регулировать рынок сдачи квартир туристам

«Серый рынок» сдачи жилья туристам в России совершенно не регулируется, но сейчас разрабатываются изменения в законодательстве, по которым будет введено новое понятие «туристической жилье», которое и определит критерии для тех, кто промышляет такой арендой. Об этом сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Я знаю, что разрабатывается концептуальный подход регулирования этой сферы. Сейчас будет обновляться закон о туризме, где будет вводиться понятие „туристическое жилье“. Когда появится конкретное определение этого термина, возникнет и регулирование», — пояснил собеседник.

Он пояснил, что эта сфера нуждается в контроле, потому что, снимая отель, турист гарантирует себе определенный уровень сервиса и комфорта, а при аренде частного жилья таких нормативов нет, и человек может ориентироваться только на отзывы предыдущих квартиросъемщиком, что не является достоверной информацией.