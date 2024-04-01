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В России планируют развивать производство систем подавления беспилотников
В России планируют развивать производство систем обнаружения и подавления беспилотников. Содействие АО «Русский купол» поручил оказать Президент России Владимир Путин.
Основная цель — повысить долю отечественной электронной компонентной базы в таких системах, говорится на сайте Кремля.
Кроме того, будут приняты меры, направленные на увеличение ассортимента и развитие технологий изготовления текстильных изделий спецназначения. В частности, поручение касается негорючих тканей, нетканых материалов на основе арамидного волокна, пряжи.
Поручения даны Минпромторгу России, срок выполнения — до 27 апреля 2024 года.
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