В России планируют развивать производство систем подавления беспилотников

В России планируют развивать производство систем обнаружения и подавления беспилотников. Содействие АО «Русский купол» поручил оказать Президент России Владимир Путин.

Основная цель — повысить долю отечественной электронной компонентной базы в таких системах, говорится на сайте Кремля.

Кроме того, будут приняты меры, направленные на увеличение ассортимента и развитие технологий изготовления текстильных изделий спецназначения. В частности, поручение касается негорючих тканей, нетканых материалов на основе арамидного волокна, пряжи.

Поручения даны Минпромторгу России, срок выполнения — до 27 апреля 2024 года.