В России планируют перевести взыскание долгов за ЖКХ на цифровую платформу в 2028 году

В России намерены внедрить онлайн-информирование и взыскание задолженности за коммунальные услуги через государственную информационную систему ЖКХ (ГИС ЖКХ) в 2028 году. Такие сроки указаны в утвержденном Правительством плане мероприятий по реализации национальной модели ведения бизнеса, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно документу, к февралю 2028 года должен быть принят федеральный закон, который определит ГИС ЖКХ основной цифровой платформой для направления гражданам уведомлений о наличии текущей или просроченной задолженности. Через систему также будет осуществляться подготовка документов для взыскания долгов как в судебном, так и во внесудебном порядке.

Эксперимент по онлайн-информированию и взысканию долгов за коммунальные услуги стартовал в России в 2025 году. Он проводится на добровольной основе и охватывает 17 регионов, список которых утвержден Минстроем.

Как следует из правительственных документов, цель эксперимента – повысить информированность граждан о задолженностях, снизить нагрузку на мировых судей при вынесении приказов о взыскании и сократить сроки взыскания долгов. Мировые судьи смогут получать электронные заявления о взыскании задолженности из ГИС ЖКХ, содержащие все необходимые сведения, что избавит от необходимости направлять бумажные запросы в различные органы.

Одновременно с этим гражданам будет приходить уведомление в личный кабинет на портале госуслуг о наличии задолженности и о действиях, предпринимаемых взыскателями и судебными органами.

Ранее стало известно, что пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг в России с марта будут начисляться с 16-го числа месяца, следующего за расчетным периодом.