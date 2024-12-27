В России планируют ограничить поступление выпускников колледжей в вузы без ЕГЭ

В России хотят уточнить правила поступления выпускников колледжей в вузы без ЕГЭ. Согласно законопроекту, такой вариант должен распространяться только на смежные специальности, сообщает ТАСС.

Инициативу, разработанную членами Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, поддержали и в Минобрнауки России. В ведомстве отметили, что часть абитуриентов сейчас выбирают колледжи не для обучения профессии, а для возможности поступить в университет или институт на совершенно другую специальность без сдачи Единого государственного экзамена.

«Фиксируется немало случаев, когда абитуриенты поступают в колледж не для того, чтобы получить азы профессии, а с целью в дальнейшем поступить в университет в обход ЕГЭ на совершенно другое направление подготовки», – объяснили в ведомстве.

Так, по данным министерства, за последние годы число выпускников СПО, поступивших в вузы сразу после завершения учебы, выросло практически в 1,5 раза. Если в 2020 году их было почти 132 тысячи, то в 2024-м уже практически 198 тысяч.

Если закон будет принят, то, как ожидается, вступит в силу с начала нового учебного года.