В России планируют обновить порядок проведения диспансеризации

Минздрав России планирует обновить порядок проведения диспансеризации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по медицинской профилактике министерства Любовь Дроздову.

«Минздрав России подготовил проект нового порядка проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения. Предлагаемые изменения делают диспансеризацию более персонализированной, расширяя набор исследований для конкретных групп риска», – рассказала Дроздова.

По ее словам, в обновленной программе будут расширены гарантии для ветеранов боевых действий. Так, для них станет обязательной консультация с психологом. Ее будут проводить в первый день диспансеризации, а при невозможности – не позднее трех дней для ветеранов, живущих в городе, и не позднее десяти дней для тех, кто живет в сельской местности.

Также планируется ввести оценку липидного профиля. Ее будут проводить раз в шесть лет для россиян 18-39 лет и раз в три года для граждан от 40 лет. Дополнительно у каждого пациента один раз в жизни будут проводить анализы на генетические риски развития атеросклероза.

Также Дроздова рассказала, что в новом порядке уточнят критерии направления на низкодозную томографию легких.

«На нее направляют граждан 50 лет и старше с индексом курения 20 пачка-лет и более, а также тех, чей индекс курения меньше 20 пачка-лет, если человек продолжает курить и при этом у его близких родственников, родителей, братьев, сестер, детей, был рак легкого», – пояснила специалист.

Для курящих мужчин 65-75 лет, а также тех россиян, у родственников которых была аневризма аорты, будут проводить УЗИ этого сосуда, добавила она.