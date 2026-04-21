В России планируют объединить оформление федеральных и региональных соцвыплат

Региональные и федеральные социальные выплаты в России планируют объединить в единую систему оформления – соответствующий закон упростит получение льгот и сократит число обращений граждан в разные инстанции. Об этом сообщает портал NEWS.ru со ссылкой на депутата Никиту Чаплина.

По его словам, действующая модель создает неудобства для граждан: федеральные выплаты оформляются через Социальный фонд, а региональные льготы – через органы соцзащиты. В результате людям приходится обращаться в разные инстанции, собирать отдельные пакеты документов и дважды подтверждать право на поддержку.

«Это неудобно, долго и создает лишние очереди. Новый закон дает регионам право передать все денежные выплаты в ведение территориальных отделений СФР. Если субъект РФ заключает соглашение с фондом, то гражданину достаточно один раз обратиться в клиентскую службу, чтобы оформить и федеральные, и региональные меры поддержки», – отметил Чаплин.

Кроме того, фонд возьмет на себя проверку права на получение выплат и их доставку удобным способом – гражданам больше не придется разбираться в источниках финансирования. Помимо прочего, благодаря межведомственному взаимодействию сократятся сроки начислений.

Чаплин отметил, что регионы смогут снизить расходы на содержание собственных социальных служб, а чиновники сосредоточатся на разработке мер поддержки.

«При этом контроль за целевым расходованием региональных средств остается за субъектами РФ. Важно, что закон не обязывает регионы передавать выплаты. Это право, а не обязанность. Каждый субъект сам решит, готов ли он к такому шагу. Но мы видим, что многие заинтересованы в упрощении процедур для граждан и снижении административных издержек. У них есть время до 1 января 2027 года, чтобы оценить плюсы и минусы и принять взвешенное решение», – добавил Чаплин.

Парламентарий также сообщил, что теперь СФР сможет создавать казенные учреждения для управления информационными системами. Это позволит фонду быстро обновлять программы, внедрять новые сервисы и надежно защищать данные граждан, обеспечивая быстрые и точные выплаты.