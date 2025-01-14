В России планируют начать взыскивать долги за ЖКУ онлайн

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С 1 февраля в России хотят запустить эксперимент по взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги в онлайн-формате. При его проведении граждан, имеющих задолженность, будут уведомлять о ходе судебного разбирательства через портал «Госуслуги». Об этом со ссылкой на Минстрой РФ сообщает РИА Недвижимость.

Если документ будет принят, то эксперимент затронет регионы с высоким уровнем цифровой зрелости. Ожидается, что тестировать новый формат работы будут до 1 октября 2025 года.

«В соответствии с требованиями действующего законодательства человек, имеющий задолженность за оплату ЖКУ, на каждом этапе будет информироваться о проводимой работе через личный кабинет на портале „Госуслуги“», — рассказали о возможном нововведении в ведомстве.

В проекте постановления говорится, что участвовать в работе будут региональные органы исполнительной власти, ресурсоснабжающие организации и мировые судьи. В новом формате хотят взыскивать задолженности по оплате жилья, машино-мест в МКД, ЖКУ, энергоресурсов и взносов за капремонт.

Поставщики, участвующие в эксперименте, смогут направить в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) данные о просроченных задолженностях. С учетом этого, а также сведений из Росреестра, Соцфонда России и Министерства внутренних дел будет составлен пакет документов, который требуется для обращения в мировой суд. Затем информация в электронном виде будет передана в систему ГАС «Правосудие», в которой находятся сведения о судебных делопроизводствах.

В Минстрое уточнили, что постановление в настоящее время находится на согласовании в заинтересованных органах исполнительной власти. Его окончательное содержание будет оформлено после завершения регламентных процедур.