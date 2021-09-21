В России планируется ввести денежную премию для онкологов

В России планируется наградить онкологов, которые добились успехов в региональном здравоохранении. Об этом со ссылкой на главного внештатного онколога Минздрава РФ, гендиректора НМИЦ радиологии Андрея Каприна сообщает РИА Новости.

На Международном форуме онкологии и радиотерапии For life Ассоциация онкологов РФ выступила с инициативой организовать конкурс среди онкологов и врачей других специальностей, которые работают в этой сфере. Он будет носить имя основоположника онкологии в России Александра Савицкого.

«Мы думаем, что это будет очень полезная и интересная премия, во всяком случае, мы будем ее развивать для того, чтобы отмечать наших выдающихся онкологов, которые добились определенных успехов именно в региональном здравоохранении», — отметил Каприн на деловом завтраке в рамках форума.

Исполнительный директор Ассоциации онкологов России Олег Клепковский рассказал, что в премию входит 10 номинаций, причем в семи из них предусмотрен денежный приз — 250 тысяч рублей каждому победителю.

На сегодняшний день на премию было подано менее 100 заявок, но предполагается, что до конца сентября их наберется около тысячи.