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Экономика
2 декабря 2021  13:27

В России построят две фабрики производительностью 400 тыс. тонн меди в год

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На Чукотке планируется построить две обогатительные фабрики, перерабатывающие 35 млн тонн руды в год каждая с медным эквивалентом производства 400 тыс. тонн. Об этом рассказал председатель совета директоров KAZ Minerals Олег Новачук на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Докладчик отметил, что Баимское месторождение в Билибинском районе Чукотки обладает огромными ресурсами. Это примерно 23 млн тонн меди и 2 тыс. тонн золота.

«Мы планируем, что срок отработки этого месторождения будет 60 лет. Планируется начать производство в начале 2027 года. Объем переработки будет 70 млн тонн руды», — объяснил Новачук.

По словам руководителя компании, месторождение много лет не разрабатывалось из-за низкого содержания меди в руде.

«Где-то 25 лет назад такого плана месторождения не считались месторождениями, это были забалансовые запасы, никто на них просто не смотрел», — уточнил бизнесмен.

#Россия #чукотка #Владимир Путин #полезные ископаемые
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