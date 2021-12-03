В России первым компонентом вакцинировали более 72 млн раз

В России первый компонент вакцин от коронавируса получили более 72 млн раз, полностью — 64 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

«По состоянию на 3 декабря вакцинация первым компонентом проведена 72 078 412 раз, вакцинация полного цикла — 63 961 690 раз», — доложила вице-премьер.

Она также рассказала, что уровень коллективного иммунитета достиг 53,7%.

На совещании с членами Правительства РФ Президент Владимир Путин подчеркнул, что нужно сбить пик новой волны эпидемии коронавируса, для чего необходимо нарастить темпы вакцинации в стране.