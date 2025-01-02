В России перестанут регистрировать автомобили без уплаты утилизационного сбора

Автомобили, ввезенные физическими лицами в Россию из других стран, перестанут ставить на учет без уплаты утилизационного сбора в установленный срок. Новое основание для отказа в регистрации, в частности из-за смены владельца, начнет действовать с 1 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий закон.

В августе 2023 года сумма утилизационного сбора была проиндексирована. Решение затронуло как новые машины, так и авто с пробегом, автобусы, грузовики, которые ввозятся на территорию страны для дальнейшей продажи. Индексация коснулась физических и юридических лиц, которые планировали продать автомобиль с 1 августа.

В то же время исключением стали транспортные средства с объемом двигателя менее трех литров, которые физлица ввозили для личного использования. Для них действуют льготные тарифы, размер которых зависит от возраста транспортного средства.