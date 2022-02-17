В России перекрыли крупный канал поставок героина в четыре региона страны

Сотрудники МВД вместе с оперативниками ФСБ перекрыли канал поставок героина в Московский регион, Краснодарский край, Саратовскую и Челябинскую область. Задержаны 19 участников преступного сообщества, включая организаторов, а также возбуждено 50 уголовных дел. Об этом на итоговом заседании коллегии МВД России рассказал Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Наркогруппировка попала в поле зрения полиции еще в начале прошлого года. Было установлено, что из Москвы в один из регионов направились два курьера с крупной партией наркотиков. Они сделали закладку, из которой полицейские изъяли более 3,5 килограмма героина.

В марте удалось задержать шестерых курьеров и закладчиков в Краснодарском крае. Был также перекрыт канал поставки героина из России в Абхазию. Так, на въезде в Краснодарский край оперативники остановили арендованное преступниками такси, в бензобаке которого нашли более 4,3 килограмма героина в пластиковых бутылках.

Затем в различных населенных пунктах края были задержаны еще двое предполагаемых лидеров организации и пятеро ее участников. Во время обысков было обнаружено еще более семи килограммов героина.

В Московском регионе сотрудники полиции и следкома обнаружили склады, откуда злоумышленники забирали наркотики, чтобы везти их в другие регионы. В Серпухове стражи порядка нашли в двух машинах более 12 килограммов героина.

Таким образом, оперативники пресекли деятельность крупной наркогруппировки. Всего было изъято свыше 31 килограмма героина, стоимость которого превышает 185 миллионов рублей. Об этом сообщается в пресс-службе МВД России.