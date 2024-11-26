В России пенсионеры держат на вкладах более 500 тыс. рублей

В России пенсионеры держат на вкладах 556 тыс. рублей в среднем. Это на 13% больше суммы, лежащей на депозите в 2023-м, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные кредитных организаций. Причем в среднем россияне держат в банках 370 тыс. рублей.

Средний срок вклада у российских пенсионеров составляет 181 день. При этом в 2023-м люди пенсионного возраста открывали депозиты на срок в 275 дней.

Также отмечается, что женщины пенсионного возраста активнее мужчин-пенсионеров открывают вклады в банках. Согласно статистике кредитных организаций, на одного вкладчика-пенсионера приходятся две пенсионерки.