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Экономика 26 ноября 2024 20:12

В России пенсионеры держат на вкладах более 500 тыс. рублей

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В России пенсионеры держат на вкладах 556 тыс. рублей в среднем. Это на 13% больше суммы, лежащей на депозите в 2023-м, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные кредитных организаций. Причем в среднем россияне держат в банках 370 тыс. рублей.

Средний срок вклада у российских пенсионеров составляет 181 день. При этом в 2023-м люди пенсионного возраста открывали депозиты на срок в 275 дней.

Также отмечается, что женщины пенсионного возраста активнее мужчин-пенсионеров открывают вклады в банках. Согласно статистике кредитных организаций, на одного вкладчика-пенсионера приходятся две пенсионерки.

#вклады #банки
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