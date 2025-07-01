news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 1 июля 2025 21:17

В России ожидается снижение цен на фрукты и ягоды

Читайте нас в
Телеграм
В России ожидается снижение цен на фрукты и ягоды
Фото: © «Татар-информ» / Салават Камалетдинов

В России в ближайшие две недели цены на фрукты и ягоды могут снизиться благодаря началу основного сезона сбора урожая. Об этом рассказал экономист Николай Кульбака в интервью «NEWS.ru».

По его словам, сезонное удешевление станет заметным для покупателей, однако точные прогнозы дать сложно.

«В ближайшие пару недель сезонное удешевление фруктов и ягод, несомненно, будет, потому что сейчас начинается самый главный сезон. Насколько снизятся цены — все очень опционально, давать конкретные цифры, на мой взгляд, будет безответственно. Отчасти это касается и картошки, потому что пойдет картошка нового урожая, и она будет, скорее всего, давить немного на цену», — пояснил Кульбака.

#фрукты #ягоды #цены на продукты
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Соцвклады под максимальный процент и повышение тарифов ЖКХ: новое в законах июля

Соцвклады под максимальный процент и повышение тарифов ЖКХ: новое в законах июля

30 июня 2025
Минтруд РФ подготовил проект производственного календаря на 2026 год

Минтруд РФ подготовил проект производственного календаря на 2026 год

1 июля 2025