В России ожидается снижение цен на фрукты и ягоды

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В России в ближайшие две недели цены на фрукты и ягоды могут снизиться благодаря началу основного сезона сбора урожая. Об этом рассказал экономист Николай Кульбака в интервью «NEWS.ru».

По его словам, сезонное удешевление станет заметным для покупателей, однако точные прогнозы дать сложно.

«В ближайшие пару недель сезонное удешевление фруктов и ягод, несомненно, будет, потому что сейчас начинается самый главный сезон. Насколько снизятся цены — все очень опционально, давать конкретные цифры, на мой взгляд, будет безответственно. Отчасти это касается и картошки, потому что пойдет картошка нового урожая, и она будет, скорее всего, давить немного на цену», — пояснил Кульбака.