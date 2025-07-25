В России отзовут почти 80 тыс. автомобилей Kia

Компания «Киа Россия и СНГ», которая является официальным представителем автокомпании Kia в РФ, отзовет почти 80 тыс. кроссоверов Kia Sportage (Sle). Речь идет про автомобили, реализованные с 2010-го по 2015 год, сообщил Росстандарт.

«Отзыву подлежат 79,884 тыс. автомобилей Kia Sportage (Sle), реализованных в период с 2010-го по 2015 год с VIN-кодами согласно приложению», – говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобили отзывают для того, чтобы заменить на них мультипредохранитель блока HECU, а также крышку блока предохранителей, которые производили на заводе Kia Slovakia. Снижение номинала необходимо для лучшей защиты цепи, говорится в сообщении.

Компания «Киа Россия и СНГ» проинформирует владельцев автомобилей, подпадающих под отзывную программу.

Также владельцы данного транспорта смогут сами, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, посмотреть на сайте Росстандарта, подпадает ли их машина под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код своей машины с перечнем автомобилей в рамках этой отзывной программы. Все работы проведут бесплатно.